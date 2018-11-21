Банк «Бай Тушум» дарит каждому вкладчику плюс один процент по депозитам в сомах

В честь своего 18-летия банк «Бай Тушум» проводит суперакцию и дарит бонусы по кредитам, депозитам и карточкам VISA.

Только до 31 декабря клиенты банка могут получить приятные бонусы:

банк «Бай Тушум» дарит каждому вкладчику плюс 1 процент по депозитам в сомах и минус 1 процент по кредитам;

хочешь новую карту VISA Electron? Обращайся в банк «Бай Тушум».

Всем желающим в честь 18-летия банк не просто дарит карту VISA Electron, но и предоставляет целый год ее обслуживания БЕСПЛАТНО!

Но это лишь начало. Благодаря акции в банке можно сэкономить на кредите и приумножить свои сбережения, положив их на депозит.

Схема проста. Открываете депозит в сомах в «Бай Тушуме», и тут же процентная ставка по вкладу увеличивается на 1 процент. Условия акции распространяются и на остатки по счетам юридических лиц до востребования. В акцию не входят срочные депозиты «Эксклюзив» и «Расти Большой».

Если у вас закончились деньги на зарплатной карте, вам на помощь придет та самая карточка, которую банк подарил вам. Когда вы кладете деньги на депозит, именно на эту карту будут ежемесячно перечисляться проценты по вкладу. И вы сможете приобрести то, что запланировали, особенно это актуально в предновогодний период.

Если вы решили взять кредит, то снова стоит пойти в «Бай Тушум». Да-да, все именно так. День рождения у банка, а бонусы получают его любимые клиенты.

По каждому новому кредиту процентная ставка будет меньше на 1 процент от действующих ставок по стандартным кредитным продуктам банка.

«Бай Тушум» думает не только о своих новых клиентах, но и о действующих. Они тоже могут абсолютно бесплатно получить в подарок новую карту VISA Electron или подарить эту карту друзьям или родственникам к Новому году.

Торопитесь, до конца года осталось совсем мало времени. Успейте воспользоваться выгодными предложениями от банка «Бай Тушум».

Хотите получить подарки прямо сейчас? Приходите в «Бай Тушум» и звоните по номеру 0312905805. WhatsApp: 0777905805.