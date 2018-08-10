Мусор и животные. Отдыхающие возмущены состоянием пляжей Иссык-Куля

Отдыхающие на Иссык-Куле читатели 24.kg продолжают присылать в редакцию фотографии грязных и неустроенных пляжей.

«Это пляж курортной зоны в селе Кара-Ой. В районе центра отдыха «Фонтан». Местное население постоянно пасет скот на берегу Иссык-Куля. Обращения в айыл окмоту бесполезны», — сообщили читатели.

Еще одно видео с грязного пляжа прислали отдыхающие в селе Бостери. По словам читателей, кучи мусора в нескольких метрах от озера.«Вдоль дороги от «Кыргызского взморья» до Бостери с двух сторон мусор, баклажки, пакеты. В субботу и воскресенье, когда проходит ярмарка, и вовсе ужас. Что делают айыл окмоту, охрана окружающей среды, санэпидстанция? Ведь сезон всего лишь два месяца. И так стыдно», — написал в редакцию еще один отдыхающий.