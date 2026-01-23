20:15
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Автомобили оставляют на зебрах и под запрещающими знаками

Бишкекчане продолжают присылать 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Этот автомобиль припарковали на пешеходном переходе на бульваре Эркиндик у здания Конституционного суда.

«Эти машины нагло стоят прямо на пешеходном переходе, людям и так тяжело ходить по снегу, а эти наглецы стоят прямо на зебре. Просим принять меры», — написал горожанин.

В микрорайоне «Восток-5» на пересечении улиц Армейской и Мамбетова авто оставляют прямо под запрещающим знаком. «Нужны эвакуаторы», — пишет горожанин.

Внедорожник заехал на территорию школы № 66.

«Кругом много детей, школу уже забором оградили!» — сообщает бишкекчанин.

