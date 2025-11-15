15:52
Агент 024

Второй случай за неделю: в Бишкеке частники вновь повредили водопровод

Улицу в Бишкеке затопило из-за прорыва водопровода. Видео прислал читатель 24.kg.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе муниципального предприятия «Бишкекводоканал», на улице Абаданова, 20, произошла утечка воды из-за прорыва трубопровода.

«Частники экскаватором задели трубу диаметром 32 миллиметра. Рабочие закрыли задвижку и начали устранять аварию. Сегодня, скорее всего, закончат работу», — отметили в МП.

Напомним, это второй порыв по вине частных лиц. Ранее без воды остались южные микрорайоны столицы. По данным мэрии, виновная компания восстановит все причиненные расходы, связанные с устранением последствий аварии.

