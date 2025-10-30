19:37
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Агент 024

Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги

В Бишкеке очевидцы сообщают о проблемах на перекрестке улиц Асаналиева и Московской. По их словам, люк на проезжей части находится в аварийном состоянии, крышка просела, и автомобили вынуждены резко менять траекторию, объезжая препятствие. Это создает опасные ситуации и риск ДТП, особенно в часы пик.

Кроме того, горожане отмечают, что асфальтовое покрытие на участке выполнено некачественно — неровности и выбоины появились вскоре после ремонта. По словам водителей, из-за дефектов приходится снижать скорость и выезжать на встречную полосу.

Местные жители призывают коммунальные службы и подрядчика устранить нарушения, пока ситуация не привела к аварии. 

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/349046/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош улицу Абулаева заасфальтируют за 35 миллионов сомов
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Что делать людям на остановках без остановки в Бишкеке?
«Волны» на дорогах. В Бишкеке изучают проблему вместе с зарубежными экспертами
Сроки завершения ремонта дороги на улице Фучика назвали в мэрии Бишкека
Стартовал второй этап дизайн-кода. С фасадов зданий Бишкека уберут провода
Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску
Открыт первый участок обновленной трассы Бишкек — Кант — Токмок
Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке
Популярные новости
Заброшенный город Энильчек и&nbsp;Каджи-Сай. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке подросток снимал номера с&nbsp;автомобилей В Бишкеке подросток снимал номера с автомобилей
В&nbsp;Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
19:25
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный...
19:02
В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки
18:35
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
18:30
31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Ограбление Лувра. Еще одного подозреваемого задержала полиция Франции