Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги

В Бишкеке очевидцы сообщают о проблемах на перекрестке улиц Асаналиева и Московской. По их словам, люк на проезжей части находится в аварийном состоянии, крышка просела, и автомобили вынуждены резко менять траекторию, объезжая препятствие. Это создает опасные ситуации и риск ДТП, особенно в часы пик.

Кроме того, горожане отмечают, что асфальтовое покрытие на участке выполнено некачественно — неровности и выбоины появились вскоре после ремонта. По словам водителей, из-за дефектов приходится снижать скорость и выезжать на встречную полосу.

Местные жители призывают коммунальные службы и подрядчика устранить нарушения, пока ситуация не привела к аварии.

