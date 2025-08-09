В Бишкеке топит перекресток улиц Ахунбаева и Шукурова: жители жалуются

В Бишкеке жители жалуются на постоянное затопление перекрестка улиц Ахунбаева и Шукурова. Проблема сохраняется более 30 лет и, по их словам, не решилась даже после капитального ремонта дороги и замены арыков в 2025 году.

Как рассказаламестная жительница, вода стоит на перекрестке в дождливый сезон и при сбросе из арыков, заливая проезжую часть и пешеходные переходы. Это затрудняет движение автомобилей и делает переход дороги опасным для пешеходов.

«Даже после того, как «Бишкекводоканал» приезжает и чистит, вода снова скапливается. Чтобы перейти дорогу, нужны резиновые сапоги», — сказала собеседница.

По ее словам, в 2024-м представители акимиата уверяли, что обновление улицы Ахунбаева решит проблему водоотвода. Однако ни новая дорога, ни реконструированные арыки результата не дали.

Жалобы направлены в районную администрацию. Официального комментария пока нет.