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Агент 024

В селе Заря растет количество стихийных свалок. Местные власти бездействуют

В селе Заря, расположенном в Мин-Булакском айыльном акмаке Московского района, увеличиваются объемы стихийных свалок. Об этом редакции 24.kg сообщил житель села.

По его словам, в 300 метрах от домов скидывают мусор, загрязняя окружающую среду. Жители не могут дышать, так как запах распространяется на всю территорию. Тем временем аким района и айыл окмоту бездействуют.

Ранее с такой же проблемой обращались жители села Александровка. Фермеры возделываемых полей не могут работать из-за вони с увеличивающегося мусорного полигона.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/323419/
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