В селе Заря растет количество стихийных свалок. Местные власти бездействуют

В селе Заря, расположенном в Мин-Булакском айыльном акмаке Московского района, увеличиваются объемы стихийных свалок. Об этом редакции 24.kg сообщил житель села.

По его словам, в 300 метрах от домов скидывают мусор, загрязняя окружающую среду. Жители не могут дышать, так как запах распространяется на всю территорию. Тем временем аким района и айыл окмоту бездействуют.