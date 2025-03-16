Мартовский Бишкек и озеро Сары-Челек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Посмотрим на Бишкек, который буквально за пару дней пережил несколько смен погоды, а завершим наше небольшое путешествие в Джалал-Абадской области.

Сначала полюбуемся Бишкеком, который оказался под снегом 8 марта. Фотографии сделал один из постоянных наших авторов Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki) на проспекте Айтматова в районе госрезиденции «Ынтымак-Ордо».







А это центр Бишкека всего лишь через пару дней. Вот такая у нас капризная и переменчивая погода в столице.





Выберемся из города в ближайшее ущелье — в район известного кафе «12 каминов». Там побывала и сделала фотографии Салия Хурова.





Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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