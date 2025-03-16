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Мартовский Бишкек и озеро Сары-Челек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Посмотрим на Бишкек, который буквально за пару дней пережил несколько смен погоды, а завершим наше небольшое путешествие в Джалал-Абадской области.

Сначала полюбуемся Бишкеком, который оказался под снегом 8 марта. Фотографии сделал один из постоянных наших авторов Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki) на проспекте Айтматова в районе госрезиденции «Ынтымак-Ордо».

А это центр Бишкека всего лишь через пару дней. Вот такая у нас капризная и переменчивая погода в столице.

Выберемся из города в ближайшее ущелье — в район известного кафе «12 каминов». Там побывала и сделала фотографии Салия Хурова.

Завершим наше путешествие на юге республики — на озере Сары-Челек, расположенном в Джалал-Абадской области. Там побывал и снял видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/322498/
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