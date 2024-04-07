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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На газонах вместо травы грязь и пыль из-за стоящих на них авто

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле школы на улице Фатьянова между Кулакова и Горького машину оставили на газоне.

Эту машину также оставили там, где должна быть зеленая зона.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова из-за машин зеленая зона выглядит вот так.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые водители игнорируют дорожные знаки, нарушая ПДД.

Эту машину оставили на тротуаре, закрыв проход для людей.

На велодорожке на улице Байтика Баатыра такая ситуация ежедневно.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/290634/
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