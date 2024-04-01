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Агент 024

К остановке на Южной магистрали в Бишкеке нет нормального подхода

К остановке общественного транспорта в районе пересечения улицы Байтика Баатыра и Южной магистрали нет тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в WhatsApp представители мэрии ответили, чтобы обращались по городскому номеру в Октябрьский район.

«Это недоработка и служб, ответственных за тротуары, и тех, кто отфутболивает желающих сделать город лучше», — написал читатель.

Бишкекчанин пожаловался и на недоделанный тротуар на Южной магистрали, возле улицы Жукеева-Пудовкина.

«Как ходить и ездить на самокате? С колясками тоже проблема пройти», — добавил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/290405/
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