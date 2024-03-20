Чудаки парковки. На некоторых тротуарах невозможно пройти из-за стоящих там авто

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Возле магазина в микрорайоне «Улан» оставляют машины на тротуаре, хотя на стоянке обычно есть свободные места.
На улице Чокморова машиной полностью перекрыли тротуар.
Такая ситуация на улице Московской почти каждый день.
На улице Чуйкова, 132, также оставили авто на тротуаре.
На проспекте Жибек Жолу машины паркуют с нарушением ПДД.
Этот бус стоял на разметке пешеходного перехода.
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