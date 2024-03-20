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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На некоторых тротуарах невозможно пройти из-за стоящих там авто

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле магазина в микрорайоне «Улан» оставляют машины на тротуаре, хотя на стоянке обычно есть свободные места.

На улице Чокморова машиной полностью перекрыли тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Такая ситуация на улице Московской почти каждый день.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Чуйкова, 132, также оставили авто на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На проспекте Жибек Жолу машины паркуют с нарушением ПДД.

Этот бус стоял на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/289401/
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