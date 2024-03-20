Чудаки парковки. На некоторых тротуарах невозможно пройти из-за стоящих там авто

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле магазина в микрорайоне «Улан» оставляют машины на тротуаре, хотя на стоянке обычно есть свободные места.

На улице Чокморова машиной полностью перекрыли тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Такая ситуация на улице Московской почти каждый день.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Чуйкова, 132, также оставили авто на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На проспекте Жибек Жолу машины паркуют с нарушением ПДД.

Этот бус стоял на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.