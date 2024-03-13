Чудаки парковки. Бишкекчанин просит убрать брошенное на проезжей части авто

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Зачем заезжать на тротуар и парковать машины вторым рядом? Можно ведь оставить авто подальше и прийти в мечеть пешком!» — недоумевает бишкекчанин.

В районе пересечения проспекта Манаса и улицы Ташкентской два месяца стоит брошенный автомобиль. Читатель просит найти хозяина и убрать машину с проезжей части.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Этот таксист так паркует авто на пешеходном переходе на улице Логвиненко, напротив роддома», — отметил автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один нарушитель стоял на улице Ахунбаева.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.