Чудаки парковки. Бишкекчанин просит убрать брошенное на проезжей части авто

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Зачем заезжать на тротуар и парковать машины вторым рядом? Можно ведь оставить авто подальше и прийти в мечеть пешком!» — недоумевает бишкекчанин.
В районе пересечения проспекта Манаса и улицы Ташкентской два месяца стоит брошенный автомобиль. Читатель просит найти хозяина и убрать машину с проезжей части.
«Этот таксист так паркует авто на пешеходном переходе на улице Логвиненко, напротив роддома», — отметил автор фото.
Еще один нарушитель стоял на улице Ахунбаева.
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