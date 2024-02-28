Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В районе пересечения улиц Матросова и Ахунбаева закрывают для прохода тротуар.
На улице Турусбекова паркуются на разметке пешеходного перехода.
На улице Суеркулова стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег и лед с обочины.
Как сообщил читатель, из автобусной остановки в районе перекрестка улиц Юнусалиева и Джантошева сделали парковку.
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