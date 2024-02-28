22:51
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Матросова и Ахунбаева закрывают для прохода тротуар.

На улице Турусбекова паркуются на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Суеркулова стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег и лед с обочины.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Как сообщил читатель, из автобусной остановки в районе перекрестка улиц Юнусалиева и Джантошева сделали парковку.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287843/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке
Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители на машинах заезжают на тротуар, что опасно
Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить тротуары от машин
Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра стоянку организовали на велодорожке
Чудаки парковки. Возле школы в микрорайоне «Восток-5» машины ездят по тротуару
Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов
Чудаки парковки. Водители оставляют авто на полосе движения, создавая заторы
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на большегрузы на улице Профсоюзной
Популярные новости
Кыргызстанцы возмущены, что в&nbsp;соцсетях открыто рекламируют наркотики Кыргызстанцы возмущены, что в соцсетях открыто рекламируют наркотики
Жители Чуйской области жалуются на&nbsp;постоянные отключения света Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
Февральский Бишкек и&nbsp;необычное облако. Фото читателей 24.kg Февральский Бишкек и необычное облако. Фото читателей 24.kg
Грязь в&nbsp;салоне. В&nbsp;Бишкеке ездит троллейбус с&nbsp;дырой в&nbsp;полу Грязь в салоне. В Бишкеке ездит троллейбус с дырой в полу
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
22:48
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все ус...
22:27
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин
21:46
В Кыргызстане запускают программу по использованию геотермальной энергии
21:21
Корабль, пропавший 120 лет назад со всей командой, нашли австралийские ученые