Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Матросова и Ахунбаева закрывают для прохода тротуар.

На улице Турусбекова паркуются на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Суеркулова стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег и лед с обочины.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Как сообщил читатель, из автобусной остановки в районе перекрестка улиц Юнусалиева и Джантошева сделали парковку.

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