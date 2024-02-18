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Летний Иссык-Куль и расщелина Донуз. Фото и видео читателей 24.kg

Погода в Кыргызстане очень неустойчивая — то дождь со снегом, то морозы, то под 20 градусов тепла. Но в любом случае зима уже заканчивается и скоро мы встретим весну. Переживем только несколько холодных дней. Именно это время года в Кыргызстане одно из самых красивых.

Пока же вернемся в реальность и все-таки еще не ушедшую зиму. Поэтому февральское утро в Бишкеке выглядит так. Фотографию сделала Екатерина Галенко.

Екатерины Галенко
Фото Екатерины Галенко. Утро в Бишкеке

«Вот такой у нас февраль», — написал нам один из постоянных авторов Василий Павлов. Теплый последний месяц зимы, и природа уже начала просыпаться. Фотография сделана 6 февраля.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Суу, Джети-Огузский район
Раз уж мы заговорили о тепле на Иссык-Куле, можно вспомнить и всеми любимый летний сезон на озере. И вот фото от нашего журналиста Анастасии Бенгард.

Анастасии Бенгард
Фото Анастасии Бенгард. Иссык-Куль

«Расщелина Донуз. Живописнейшее место возле села Оттук, в Улахолском айыльном аймаке Тонского района. Еще не освоено туристами», — написал один из постоянных авторов нашей рубрики Бакыт Шукуралиев, рассказывая о своих фотографиях.

Теперь отправимся на юг республики. По трассе Бишкек — Ош обязательно надо пройти через перевал Тоо-Ашуу, один из самых известных в Кыргызстане. Его преодолел и Алишер Байботаев, где и сделал фотографию.

Алишера Байботаева
Фото Алишера Байботаева. Перевал Тоо-Ашуу

«Перевал Чыйырчык, Алайская долина. Высота перевала составляет 2 тысячи 406 метров над уровнем моря. Летом в этом месте очень развито кумысолечение», — написал о своем видео один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз.

Надеемся, наши авторы удивили вас и, может быть, вдохновили на изучение своих фотоархивов. Ведь автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/286656/
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