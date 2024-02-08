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На улице Руставели в Бишкеке провалившийся асфальт заделали брусчаткой

На улице Руставели провалившийся асфальт на проезжей части заделали брусчаткой. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Напомним, ранее очевидец написал, что в районе пересечения с улицей Целинной проваливается дорожное покрытие

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Улица Руставели

В пресс-службе мэрии рассказали 24.kg, что дорожное полотно дало небольшую усадку на месте подключения к канализации частного многоэтажного дома и застройщик сам должен восстановить покрытие. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/286277/
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