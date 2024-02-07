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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители оставляют авто на полосе движения, создавая заторы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители оставляют машины на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другие заезжают на тротуары, закрывая дорогу пешеходам.

«Снова паркуются на тротуаре, газоне. Тот же перекресток проспекта Манаса и улицы Токтогула. Рядом стоит милиция, и ноль внимания», — написал читатель.

На улице Байтика Баатыра паркуются прямо на полосе движения, мешая другим водителям, в том числе общественного транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/286155/
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