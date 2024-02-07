Чудаки парковки. Водители оставляют авто на полосе движения, создавая заторы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Некоторые водители оставляют машины на разметке пешеходного перехода.
Другие заезжают на тротуары, закрывая дорогу пешеходам.
«Снова паркуются на тротуаре, газоне. Тот же перекресток проспекта Манаса и улицы Токтогула. Рядом стоит милиция, и ноль внимания», — написал читатель.
На улице Байтика Баатыра паркуются прямо на полосе движения, мешая другим водителям, в том числе общественного транспорта.
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