Река Ак-Буура и летняя Тамга. Фото и видео читателей 24.kg

В Кыргызстане прекрасная зима — вроде и не сильно морозно и снег выпадает. Так что можно прекрасно проводить время на природе и наслаждаться ее красотой. Но а тем, кто не может или не хочет выбираться из городов, можно полюбоваться красотами Кыргызстана виртуально.

Полюбуемся розовыми облаками, которые стали такими на закате. Фотографии сделала журналист 24.kg Анастасия Бенгард.

Вернемся в осень прошлого года. Вместе с Александром (автор фамилию не указал) отправимся в Кичи Кемин.

И опять на теплый Иссык-Куль — в Тамгу. Фотографии сделала дизайнер 24.kg Надежда Хабичевская.

«Ущелье, расположенное близ города Ош. Здесь берет свое начало река Ак-Буура. Между ущельем и городом находится плотина Папанского водохранилища», — рассказал о видео один из наших ставших в последнее время постоянных авторов Алмаз Таштемир уулу.

Надеемся, выпуск нашей рубрики «Мгновения жизни» вам понравился. Наши авторы постепенно восстанавливают наши архивы, которые пока нам по-прежнему недоступны. Кстати, стать создателем рубрики может любой желающий. Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.