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Река Ак-Буура и летняя Тамга. Фото и видео читателей 24.kg

В Кыргызстане прекрасная зима — вроде и не сильно морозно и снег выпадает. Так что можно прекрасно проводить время на природе и наслаждаться ее красотой. Но а тем, кто не может или не хочет выбираться из городов, можно полюбоваться красотами Кыргызстана виртуально.

Полюбуемся розовыми облаками, которые стали такими на закате. Фотографии сделала журналист 24.kg Анастасия Бенгард.

Вернемся в осень прошлого года. Вместе с Александром (автор фамилию не указал) отправимся в Кичи Кемин.

И опять на теплый Иссык-Куль — в Тамгу. Фотографии сделала дизайнер 24.kg Надежда Хабичевская.

«Ущелье, расположенное близ города Ош. Здесь берет свое начало река Ак-Буура. Между ущельем и городом находится плотина Папанского водохранилища», — рассказал о видео один из наших ставших в последнее время постоянных авторов Алмаз Таштемир уулу.

Надеемся, выпуск нашей рубрики «Мгновения жизни» вам понравился. Наши авторы постепенно восстанавливают наши архивы, которые пока нам по-прежнему недоступны. Кстати, стать создателем рубрики может любой желающий. Сделать это просто.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/284950/
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