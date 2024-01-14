16:20
USD 89.32
EUR 98.03
RUB 1.01
Агент 024

Зимняя сказка в Букаре и ущелье Чичкан. Фото читателей 24.kg

Продолжаем наши виртуальные путешествия по Кыргызстану и в новом году. У наших авторов есть чем удивить читателей. И не только разными временами года, но и очень интересными местами республики, где наверняка побывали немногие.

Вернемся в конец ноября прошлого года. Вместе с одним из наших постоянных авторов Николаем Манаковским прогуляемся по утреннему Бишкеку. А именно по проспекту Чингиза Айтматова в районе отеля «Ак-Кеме».

В декабрьскую зимнюю сказку нам поможет погрузиться Асель Исаева. Фотографии она сделала в селе Букара Панфиловского района Чуйской области.

Теперь отправимся на Иссык-Куль. Айсалкын Жанибековна в Караколе сделала две фотографии одного и того же места до и после снега.

Двигаемся в Нарынскую область. В Ат-Баши Айнура Базарбаева сделала фотографию, которую назвала «Лучше гор только наши горы». И здесь мы с ней полностью согласны.

Айнуры Базарбаевой
Фото Айнуры Базарбаевой. Лучше гор только наши горы, Ат-Башы, 6 августа 2023 года

Теперь отправимся на юг Кыргызстана и полюбуемся живописным ущельем Чичкан. Через него проходит трасса Бишкек — Ош. Там проезжал и сделал фотографию Мамасалы Ташматов.

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. Ущелье Чычкан, лето

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. А сделать это просто.

Читайте по теме
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/283750/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg
Мгновения жизни. Топ-12 фотографий читателей 24.kg
Ноябрьский Бишкек и облака над Суусамыром. Фото и видео читателей 24.kg
«Бродячие облака» Суусамыра и летний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Радуга в Чолпон-Ате и октябрьский Иссык-Куль. Фото читателей 24.kg
Водопад Кызыл-Ункур и облачное НЛО в Балыкчи. Фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни. Октябрьский Иссык-Куль и Майлуу-Суу
Село Ананьево и Джети-Огуз. Фотографии читателей 24.kg
Южный берег Иссык-Куля и бишкекский парк Победы. Фотографии читателей 24.kg
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке устроили стоянку большегрузов прямо там, где высажены молодые деревья В Бишкеке устроили стоянку большегрузов прямо там, где высажены молодые деревья
В&nbsp;пригороде города&nbsp;Ош ради стоянки срубили деревья на&nbsp;улице Амира Тимура В пригороде города Ош ради стоянки срубили деревья на улице Амира Тимура
На&nbsp;улице Киевской в&nbsp;Бишкеке разрушается тротуар На улице Киевской в Бишкеке разрушается тротуар
Бизнес
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
Получили уведомление про 2ГИС от&nbsp;Google Play? Получили уведомление про 2ГИС от Google Play?
14 января, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. На остановке на улице Лумумбы машины ставят в два ряда Чудаки парковки. На остановке на улице Лумумбы машины с...
15:00
Зимняя сказка в Букаре и ущелье Чичкан. Фото читателей 24.kg
13:10
В Бишкеке повышение тарифа на проезд в общественном транспорте откладывается
13:00
Чувствую себя здесь в безопасности. Бишкекчанка о насилии и жизни в Канаде
11:28
Депутат парламента предлагает криминализировать «проституцию через интернет»