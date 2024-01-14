Зимняя сказка в Букаре и ущелье Чичкан. Фото читателей 24.kg

Продолжаем наши виртуальные путешествия по Кыргызстану и в новом году. У наших авторов есть чем удивить читателей. И не только разными временами года, но и очень интересными местами республики, где наверняка побывали немногие.

Вернемся в конец ноября прошлого года. Вместе с одним из наших постоянных авторов Николаем Манаковским прогуляемся по утреннему Бишкеку. А именно по проспекту Чингиза Айтматова в районе отеля «Ак-Кеме».

В декабрьскую зимнюю сказку нам поможет погрузиться Асель Исаева. Фотографии она сделала в селе Букара Панфиловского района Чуйской области.

Теперь отправимся на Иссык-Куль. Айсалкын Жанибековна в Караколе сделала две фотографии одного и того же места до и после снега.

Двигаемся в Нарынскую область. В Ат-Баши Айнура Базарбаева сделала фотографию, которую назвала «Лучше гор только наши горы». И здесь мы с ней полностью согласны.

Фото Айнуры Базарбаевой. Лучше гор только наши горы, Ат-Башы, 6 августа 2023 года

Теперь отправимся на юг Кыргызстана и полюбуемся живописным ущельем Чичкан. Через него проходит трасса Бишкек — Ош. Там проезжал и сделал фотографию Мамасалы Ташматов.

Фото Мамасалы Ташматова. Ущелье Чычкан, лето

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. А сделать это просто.

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