Ноябрьский Бишкек и облака над Суусамыром. Фото и видео читателей 24.kg

В Кыргызстане потеплело. После нескольких дней аномальных холодов все вернулось к нашей обычной зиме. Наверняка многие уже планируют выезды в горы, чтобы покататься на лыжах или просто подышать свежим воздухом. Но пока мы путешествуем по летней и осенней стране.

Пройдемся по Бишкеку в районе старого аэропорта. Когда в конце ноября делал свой фотографии Николай Манаковский, на столицу опустился плотный туман.

Выезжаем из города и отправляемся в летнее село Мраморное. Там сделала фотографии Асия Надбагина.

Отправляемся на юг республики. По дороге обязательно полюбуемся облаками над Суусамырской долиной. Как это сделал один из постоянных наших авторов Мамасалы Ташматов.

Видео из фотографий о своем родном городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области и походов по горам собрал Денис Истомин (@istomin2531).

Остаемся пока в Джалал-Абадской области. В селе Кызыл-Ункур побывал и сделал там фотографии Таштемир уулу Алмаз (@jeep_travel_osh).

Вот и добрались до южной столицы Кыргызстана. Закат в Оше сфотографировала Анара Джорабаева. Здесь сегодня нашу экскурсию мы и завершим.

Фото Анары Джорабаевой. Закат в Оше

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий и сделать это просто.

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