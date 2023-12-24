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Ноябрьский Бишкек и облака над Суусамыром. Фото и видео читателей 24.kg

В Кыргызстане потеплело. После нескольких дней аномальных холодов все вернулось к нашей обычной зиме. Наверняка многие уже планируют выезды в горы, чтобы покататься на лыжах или просто подышать свежим воздухом. Но пока мы путешествуем по летней и осенней стране.

Пройдемся по Бишкеку в районе старого аэропорта. Когда в конце ноября делал свой фотографии Николай Манаковский, на столицу опустился плотный туман.

Выезжаем из города и отправляемся в летнее село Мраморное. Там сделала фотографии Асия Надбагина.

Отправляемся на юг республики. По дороге обязательно полюбуемся облаками над Суусамырской долиной. Как это сделал один из постоянных наших авторов Мамасалы Ташматов.

Видео из фотографий о своем родном городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области и походов по горам собрал Денис Истомин (@istomin2531).

Остаемся пока в Джалал-Абадской области. В селе Кызыл-Ункур побывал и сделал там фотографии Таштемир уулу Алмаз (@jeep_travel_osh).

Вот и добрались до южной столицы Кыргызстана. Закат в Оше сфотографировала Анара Джорабаева. Здесь сегодня нашу экскурсию мы и завершим.

Анары Джорабаевой
Фото Анары Джорабаевой. Закат в Оше

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий и сделать это просто.

Читайте по теме
«Бродячие облака» Суусамыра и летний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg либо редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/282483/
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