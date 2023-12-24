Ноябрьский Бишкек и облака над Суусамыром. Фото и видео читателей 24.kg

В Кыргызстане потеплело. После нескольких дней аномальных холодов все вернулось к нашей обычной зиме. Наверняка многие уже планируют выезды в горы, чтобы покататься на лыжах или просто подышать свежим воздухом. Но пока мы путешествуем по летней и осенней стране.
Пройдемся по Бишкеку в районе старого аэропорта. Когда в конце ноября делал свой фотографии Николай Манаковский, на столицу опустился плотный туман.
Видео из фотографий о своем родном городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области и походов по горам собрал Денис Истомин (@istomin2531).
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