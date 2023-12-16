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Дождь, метель, понижение температуры. Автодорогу Бишкек — Алматы вновь закрыли

Автодорогу Бишкек — Алматы вновь закрыли. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, пропускают только легковые машины, небольшими группами и только в сопровождении патрульных машин.

«Дороги очень опасные, из-за дождя и низкой температуры на некоторых участках они превратились в каток, ехать очень сложно. Трасса от Алматы закрыта полностью, никого не выпускают, и неизвестно, когда начнут пропускать. Вдоль обочин стоят грузовые машины», — написал читатель.

Предприятие «Казавтожол» сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, дождь, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на восьми участках автодорог республиканского значения в пяти областях:

  • Алматинская область: дорога Алматы — Ташкент — Термез на участке села Жанакурылыс до границы Жамбылской области;
  • Атырауская область: дорога Актобе — Атырау — Астрахань на участке поселка Жанбай до границы России;
  • Жамбылская область: дорога Алматы — Ташкент — Термез на участке между селами Кенен и Кайнар (новый перевал Кордай), на участке села Кайнар до границы с Туркестанской областью и на участке от границы Алматинской области до села Кайнар. Трасса Шу — Кайнар полностью;
  • область Жетысу: дорога Ушарал — Достык на участке станция «Коктума» — станция «Достык»;
  • Туркестанская область: дорога Алматы — Ташкент — Термез на участке от границы Жамбылской области до села Машат.

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