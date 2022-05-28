20:26
USD 79.55
EUR 85.26
RUB 1.27
Агент 024

Не успели обработать все. Мэрия Бишкека о пожелтевших раньше времени дубах

Сотрудники Бишкекзеленхоза в этом году не успели обработать от вредителей все дубы Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Комплексная внекорневая подкормка деревьев столицы для улучшения их иммунитета и защиты от вредителей проводилась с 20 апреля до 10 мая. Время, отведенное на эту работу, ограничено сроками. Это непродолжительный период, поэтому обработку нельзя откладывать надолго. К сожалению, из-за коротких сроков сотрудники предприятия не успели опрыскать все зеленые насаждения, следующая подкормка возможна только весной», — сообщили в мэрии.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Пожелтевшие листья дубов

Напомним, ранее читатель сообщил редакции о том, что в парках и скверах Бишкека снова раньше времени пожелтели дубы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/234994/
просмотров: 1874
Версия для печати
Материалы по теме
Специалисты не смогли установить причину гибели сов и ежей в Новопокровке
В центре Бишкека брусчатку заменили, а «нулевой километр» оставили разбитым
В Бишкеке рабочие закрыли колодец, в который недавно упал трехлетний ребенок
«Тазалык» не работает. Одна из аллей Театрального сквера превратилась в свалку
В Новопокровке после обработки полей начали массово гибнуть совы и ежи
В 7-м микрорайоне Бишкека рабочие закатали деревья в асфальт
В мэрии Бишкека пообещали вывезти мусор из микрорайона «Кок-Жар»
В Бишкеке снова раньше времени пожелтели дубы
Жители микрорайона «Кок-Жар» в Бишкеке жалуются на плохую работу «Тазалыка»
В Кара-Балте владельцы автомойки испортили тротуар на улице Кожомбердиева
Популярные новости
Новая кофейня в&nbsp;Дубовом парке: объект принадлежит дочери известного бизнесмена Новая кофейня в Дубовом парке: объект принадлежит дочери известного бизнесмена
Электронные дневники и&nbsp;журналы отключили. Школы не&nbsp;могут выставить оценки Электронные дневники и журналы отключили. Школы не могут выставить оценки
Мгновения жизни. Панорама Бишкека и&nbsp;озеро Сары-Челек Мгновения жизни. Панорама Бишкека и озеро Сары-Челек
Это вандализм. В&nbsp;Бишкеке знаменитую типографию &#8470;&nbsp;1&nbsp;закрашивают краской Это вандализм. В Бишкеке знаменитую типографию № 1 закрашивают краской
Бизнес
Судьи из&nbsp;Казахстана приедут на&nbsp;соревнования в&nbsp;дисциплине Matsuri Drift Судьи из Казахстана приедут на соревнования в дисциплине Matsuri Drift
В&nbsp;мир информационных технологий&nbsp;&mdash; с&nbsp;детских лет вместе с&nbsp;О! В мир информационных технологий — с детских лет вместе с О!
Стройматериалы в&nbsp;Бишкеке. Какие сложности? Где искать? Стройматериалы в Бишкеке. Какие сложности? Где искать?
Как обеспечить умное устройство стабильной связью? Как обеспечить умное устройство стабильной связью?
2 июня, четверг
20:17
Специалисты не смогли установить причину гибели сов и ежей в Новопокровке Специалисты не смогли установить причину гибели сов и е...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:44
На горнолыжной базе «Чункурчак» пройдет инклюзивный фестиваль здоровья
19:19
Экс-премьер-министр Казахстана стал министром Евразийской комиссии
19:17
Благодаря ГКНБ. Камчыбек Ташиев о «низких ценах» на продукты в Кыргызстане