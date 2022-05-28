Не успели обработать все. Мэрия Бишкека о пожелтевших раньше времени дубах

Сотрудники Бишкекзеленхоза в этом году не успели обработать от вредителей все дубы Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Комплексная внекорневая подкормка деревьев столицы для улучшения их иммунитета и защиты от вредителей проводилась с 20 апреля до 10 мая. Время, отведенное на эту работу, ограничено сроками. Это непродолжительный период, поэтому обработку нельзя откладывать надолго. К сожалению, из-за коротких сроков сотрудники предприятия не успели опрыскать все зеленые насаждения, следующая подкормка возможна только весной», — сообщили в мэрии.

Фото читателя 24.kg. Пожелтевшие листья дубов

Напомним, ранее читатель сообщил редакции о том, что в парках и скверах Бишкека снова раньше времени пожелтели дубы.

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