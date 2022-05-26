В «Джале» на месте детского сада хотят построить многоэтажный дом. Жители против

В столичном микрорайоне «Джал» на месте детского сада хотят построить многоэтажный дом. Местные жители против. Об этом 24.kg сообщили активисты микрорайона.

Они обеспокоены тем, что многоэтажка будет располагаться в непосредственной близости от их дома, расположенного в «Джале-23».

Новый объект принадлежит строительной компании «Бостон Строй».

«По Генплану в шестом квадрате должны были построить детский сад. В «Джале» есть только одно дошкольное учреждение, рассчитанное на 50 мест. Четыреста человек выступают против строительства девятиэтажного дома на этом месте. Есть также заключение о том, что это строительство незаконно. Нам нужны детский сад и зеленая зона», — сказала одна из жительниц.

В пресс-службе мэрии Бишкека ранее сообщали, что по факту жалобы на место выезжала комиссия МТУ № 5. Нарушений ее представители не нашли.

«Участок находится в собственности ОсОО «Бостон Групп Строй». Строительные работы проводят на основании положительного заключения государственной экспертизы от 30 апреля 2022 года № 00-1-1-210-22 на строительство девятиэтажного жилого дома с пентхаусом, апартаментами, объектами соцкультбыта и подземным паркингом», — сказали редакции.