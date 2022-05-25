МВД назвало продажу водительских удостоверений в интернете мошенничеством

Продажей водительских удостоверений в мессенджере Telegram занимаются мошенники. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«Злоумышленники, пользуясь доверчивостью граждан, обманывают их. Просим граждан быть бдительными и не отправлять персональные данные аферистам и третьим лицам. Их утверждения о том, что удостоверения внесут в базу ГУОБДД, не соответствует действительности. По вопросам получения водительских удостоверений необходимо обращаться в уполномоченный орган — ГУ «Унаа» МВД», — заявили редакции.

Подлинность удостоверений можно проверить на Портале электронных услуг в разделе «Проверка на действительность водительского удостоверения национального образца». При заполнении ПИН-кода гражданина и номера водительского удостоверения система выдаст его статус.

Ранее в редакцию обратился читатель, сообщивший, что один из Telegram-каналов занимается изготовлением и продажей удостоверений.

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