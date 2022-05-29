Чудаки парковки. Нарушители мешают не только пешеходам, но и водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Чудаки» мешают не только пешеходам, но и водителям. Часто они паркуются на проезжей части.
«Надо штрафовать таких», — написал автор видео. Машину поставили так, что сложно проехать.
Вход в сквер на улице Тоголока Молдо перегородили машиной.
И опять таксисты на остановках. На этот раз в «Востоке-5».
Излюбленное место «чудаков» — тротуары.
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