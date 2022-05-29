20:19
USD 82.57
EUR 88.88
RUB 1.25
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители мешают не только пешеходам, но и водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Чудаки» мешают не только пешеходам, но и водителям. Часто они паркуются на проезжей части.

«Надо штрафовать таких», — написал автор видео. Машину поставили так, что сложно проехать.

Некоторые заезжают на траву. После этого там уже ничего не растет.

Вход в сквер на улице Тоголока Молдо перегородили машиной.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

И опять таксисты на остановках. На этот раз в «Востоке-5».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Излюбленное место «чудаков» — тротуары.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/234589/
просмотров: 2018
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Автохамы ставят машины на тротуарах, остановках и велодорожках
Чудаки парковки. Некоторые ставят машины с нарушением постоянно
В Бишкеке убрали запрещающий парковку знак, теперь машины занимают целую полосу
Невозможно пройти. Возле Ошской межобластной больницы устроили стихийную стоянку
Чудаки парковки. Тротуары — излюбленное место нарушителей
Чудаки парковки. Машины оставляют под знаком «Работает эвакуатор»
Чудаки парковки. В городе Ош машины заезжают в парк имени Навои
Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины под запрещающими знаками
Чудаки парковки. Водители просят блокирующих авто оставлять номера телефонов
Чудаки парковки. На остановке на проспекте Жибек Жолу не могут навести порядок
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;торговом центре Бишкека посетитель напала на&nbsp;продавца. Милиция бездействует В торговом центре Бишкека посетитель напала на продавца. Милиция бездействует
Мгновения жизни. Панорама Бишкека и&nbsp;озеро Сары-Челек Мгновения жизни. Панорама Бишкека и озеро Сары-Челек
Это вандализм. В&nbsp;Бишкеке знаменитую типографию &#8470;&nbsp;1&nbsp;закрашивают краской Это вандализм. В Бишкеке знаменитую типографию № 1 закрашивают краской
Бизнес
Стройматериалы в&nbsp;Бишкеке. Какие сложности? Где искать? Стройматериалы в Бишкеке. Какие сложности? Где искать?
Как обеспечить умное устройство стабильной связью? Как обеспечить умное устройство стабильной связью?
В&nbsp;Бишкеке открылся первый строительный DIY-ГИПЕРМАРКЕТ В Бишкеке открылся первый строительный DIY-ГИПЕРМАРКЕТ
Адвокат: На&nbsp;митинг собственников жилья в&nbsp;&laquo;Карвене&raquo; выходила лишь одна женщина Адвокат: На митинг собственников жилья в «Карвене» выходила лишь одна женщина
31 мая, вторник
20:16
В Бишкеке откроется благотворительная выставка «Мир в ладошках глазами детей» В Бишкеке откроется благотворительная выставка «Мир в л...
20:13
Теперь официально. Кыргызстан вводит запрет на вывоз сахара
19:41
Две фотографии из Кыргызстана попали в известный журнал Vogue
19:22
После инвентаризации подзаконных актов людей с инвалидностью лишили льгот
19:04
Омар Султанов назначен постоянным представителем Кыргызстана при ООН в Женеве