Чудаки парковки. Нарушители мешают не только пешеходам, но и водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Чудаки» мешают не только пешеходам, но и водителям. Часто они паркуются на проезжей части.

«Надо штрафовать таких», — написал автор видео. Машину поставили так, что сложно проехать.

Некоторые заезжают на траву. После этого там уже ничего не растет.

Вход в сквер на улице Тоголока Молдо перегородили машиной.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

И опять таксисты на остановках. На этот раз в «Востоке-5».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Излюбленное место «чудаков» — тротуары.

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