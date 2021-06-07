Жители южной части Бишкека выступают против строительства жилого дома

Жители южной части Бишкека выступают против строительства 25-этажного жилого дома. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, строительная компания хочет возвести дома на небольшом зеленом участке.

«Там одни кварталы, будут проживать сотни семей, а это значит, тысячи детей остаются без места для прогулок. Кроме того, этой постройкой они серьезно нарушат розу ветров. Уважаемый президент, жильцы и чиновники столицы, обратите на это внимание. Просим не допускать экологическую катастрофу в Бишкеке», — написал он.