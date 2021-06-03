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Агент 024

В селе Кок-Жар пятый день нет воды

Более 40 домов на улице Баялинова села Кок-Жар остались без воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, воду отключили пять дней назад.

«Уже пятый день мы не можем элементарно помыть руки. Нам каждое лето отключают воду, и этот сезон не исключение. На протяжении 12 лет нам говорят разные причины. Мы проложили трубы за свой счет. Айыл окмоту не потратил ни сома. В этом году говорят, что «воды нет» и «вы слишком много воды использовали». Как 40 домов могут всю воду израсходовать, если ни у кого нет ни бассейна, ни огорода? На нижней улице есть 200 домов, там живут влиятельные люди, и им никогда не отключают воду, рядом с нашими домами есть кафе, рестораны и бассейн, у них тоже всегда есть вода. Воду отключают только на нашей улице. За воду мы платим, есть все квитанции», — рассказал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/196305/
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