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Сознательная ворона занимается уборкой и сортировкой мусора

Фото susantananda3/Twitter. Ворона отправляет бутылку в бак для пластика

Индиец Сушанта Нанда на улице родного города увидел прекрасный пример «человеческого поведения» от животного. Ворона, которая нашла пластиковую бутылку, подхватила ее и выбросила в урну. И не просто в какую-то — в специальный бак для пластика, сообщил портал @hi-tech.

Нанда выложил видео с вороной в Twitter, снабдив его подписью «If they can, We all can» — «Если они могут, мы все можем».

Птица, которая ведет себя в городе аккуратнее многих людей, удивила пользователей соцсетей. «Кто сказал, что реинкарнации не существует? Вот эколог, переродившийся в ворону», — то ли в шутку, то ли всерьез написал пользователь Teleorevision.
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