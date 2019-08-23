Сознательная ворона занимается уборкой и сортировкой мусора

Индиец Сушанта Нанда на улице родного города увидел прекрасный пример «человеческого поведения» от животного. Ворона, которая нашла пластиковую бутылку, подхватила ее и выбросила в урну. И не просто в какую-то — в специальный бак для пластика, сообщил портал @hi-tech.

Нанда выложил видео с вороной в Twitter, снабдив его подписью «If they can, We all can» — «Если они могут, мы все можем».

Птица, которая ведет себя в городе аккуратнее многих людей, удивила пользователей соцсетей. «Кто сказал, что реинкарнации не существует? Вот эколог, переродившийся в ворону», — то ли в шутку, то ли всерьез написал пользователь Teleorevision.