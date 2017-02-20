МИД Казахстана ждет разъяснений по поводу заявления Алмазбека Атамбаева

МИД Казахстана ждет разъяснений кыргызской стороны по поводу заявления Алмазбека Атамбаева в недавнем интервью телеканалу Euronews. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.
Рчеь о высказывании президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан повинен в человеческих жертвах в 2010 году.
«Мы приняли к сведению данное высказывание. Пока можем сказать, что в данный момент ожидаем разъяснений от кыргызской стороны. Сейчас это вся информация. Как только появится что-то новое, сообщим», — ответили в пресс-службе МИД РК.
Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос корреспондента Euronews, не считает ли он, что ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: «Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать. В Афганистан, что ли? Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что же вы нам предлагаете? У нас шесть миллионов человек. Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок».