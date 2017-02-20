МИД Казахстана ждет разъяснений по поводу заявления Алмазбека Атамбаева

МИД Казахстана ждет разъяснений кыргызской стороны по поводу заявления Алмазбека Атамбаева в недавнем интервью телеканалу Euronews. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Рчеь о высказывании президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан повинен в человеческих жертвах в 2010 году.

Читайте по теме О чем говорил президент Кыргызстана с журналистами Euronews

«Мы приняли к сведению данное высказывание. Пока можем сказать, что в данный момент ожидаем разъяснений от кыргызской стороны. Сейчас это вся информация. Как только появится что-то новое, сообщим», — ответили в пресс-службе МИД РК.