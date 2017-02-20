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Власть

В Кыргызстане региональные чиновники не поняли, кому выдавать ипотеку

Районные государственные администрации, формирующие списки получателей ипотеки, не сразу поняли, кому выдавать кредиты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

По его словам, первые списки были некачественными. Туда записывали социально уязвимых граждан. Они не соответствовали критериям отбора. После проведения разъяснительной работы граждан начали исключать из списков.

«В Таласской области получили госипотеку только 20 человек. В регионах нет жилья экономкласса. Поэтому многие не могут найти жилье по своему карману», — сказал Бактыбек Шамкеев.

Он добавил, что отказов от кредита стало меньше. «Отказниками были именно те, кто вошел в первые списки. Там были в основном неплатежеспособные граждане. Всего 1 тысяча 974 человека отказались от участия в программе, около 1,5 тысячи попросили отсрочку, так как не могут внести первоначальный взнос», — пояснил Бактыбек Шамкеев.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45506/
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