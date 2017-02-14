На допрос в Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев

Омурбек Текебаев вызван на допрос в Генпрокуратуру. Об этом лидер «Ата Мекена» сообщил журналистам.

По его словам, допрос состоится завтра, 15 февраля. Однако Омурбек Текебаев не пойдет к прокурорам, объяснив это занятостью.

«В этот день я участвую в конференции», — отметил он.

Ранее депутат парламента заявил, что летал на Кипр, где якобы нашел бизнес президента Кыргызстана.

По словам Омурбека Текебаева, на Кипре много офшоров и он нашел подтверждение об имуществе Алмазбека Атамбаева там.

Реакция главы государства последовала незамедлительно. Через несколько часов после заявления депутата Алмазбек Атамбаев поручил Генпрокуратуре проверить данные, распространенные Текебаевым в СМИ.

Лидер «Ата Мекена» пообещал журналистам в скором времени предоставить все доказательства о бизнесе президента на Кипре.