Омурбек Текебаев слетал на Кипр, где живет Садыр Жапаров

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев подтвердил журналистам факт поездки на Кипр.

«В этом месяце у меня запланировано несколько поездок за границу, и я действительно недавно был на Кипре, где встретился со своими товарищами по Европарламенту», — сказал Омурбек Текебаев.

Он отметил, что некоторые его друзья пообещали найти бизнес президента КР Алмазбека Атамбаева.

«Общеизвестно, что я расследую предпринимательскую деятельность нашего президента и уже получил кое-какую информацию. Кипр — это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева», — добавил Текебаев.

По данным ИА «24.kg», на Кипре получил вид на жительство сбежавший из КР Садыр Жапаров. В «Ата Мекене» в категоричной форме отрицают факт встречи своего лидера с бежавшим экс-депутатом.