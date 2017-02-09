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Власть

Омурбек Текебаев слетал на Кипр, где живет Садыр Жапаров

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев подтвердил журналистам факт поездки на Кипр.

«В этом месяце у меня запланировано несколько поездок за границу, и я действительно недавно был на Кипре, где встретился со своими товарищами по Европарламенту», — сказал Омурбек Текебаев.

Он отметил, что некоторые его друзья пообещали найти бизнес президента КР Алмазбека Атамбаева.

«Общеизвестно, что я расследую предпринимательскую деятельность нашего президента и уже получил кое-какую информацию. Кипр — это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева», — добавил Текебаев.

По данным ИА «24.kg», на Кипре получил вид на жительство сбежавший из КР Садыр Жапаров. В «Ата Мекене» в категоричной форме отрицают факт встречи своего лидера с бежавшим экс-депутатом.

Напомним, Садыр Жапаров и еще двое членов партии «Ата-Журт» (Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов) по решению суда лишились депутатских мандатов ЖК пятого созыва после обвинения в попытке насильственного захвата власти.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44953/
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