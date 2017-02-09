Омурбек Текебаев слетал на Кипр, где живет Садыр Жапаров

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев подтвердил журналистам факт поездки на Кипр.
«В этом месяце у меня запланировано несколько поездок за границу, и я действительно недавно был на Кипре, где встретился со своими товарищами по Европарламенту», — сказал Омурбек Текебаев.
Он отметил, что некоторые его друзья пообещали найти бизнес президента КР Алмазбека Атамбаева.
«Общеизвестно, что я расследую предпринимательскую деятельность нашего президента и уже получил
По данным ИА «24.kg», на Кипре получил вид на жительство сбежавший из КР Садыр Жапаров. В «Ата Мекене» в категоричной форме отрицают факт встречи своего лидера с бежавшим экс-депутатом.
Напомним, Садыр Жапаров и еще двое членов партии