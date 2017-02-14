Депутата от СДПК хочет лишить мандата сын Азимбека Бекназарова

Лишить депутатских полномочий члена ЖК от партии власти Ирину Карамушкину предлагает Руслан Бекназаров. О чем он сообщил в социальных сетях.
Он инициировал сбор подписей за лишение Ирины Карамушкиной мандата. Руслан Бекназаров разместил на своей странице в Фейсбуке подписные листы.
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Это возмутило Руслана Бекназарова и его единомышленников. Он считает, что депутат выступила против совершения религиозных обрядов.
Стоит отметить, что Ирина Карамушкина не выступала против совершения пятничной молитвы. Она призывала чиновников соблюдать трудовую дисциплину.