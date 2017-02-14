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Власть

Депутата от СДПК хочет лишить мандата сын Азимбека Бекназарова

Лишить депутатских полномочий члена ЖК от партии власти Ирину Карамушкину предлагает Руслан Бекназаров. О чем он сообщил в социальных сетях.

Он инициировал сбор подписей за лишение Ирины Карамушкиной мандата. Руслан Бекназаров разместил на своей странице в Фейсбуке подписные листы.

Поводом для такого решения послужило выступление парламентария на одном из последних пленарных заседаний. Ирина Карамушкина со ссылкой на своих избирателей сообщила, что по пятницам после обеда невозможно найти кого-либо из чиновников. Она отметила, что все они закрывают кабинеты и уходят на пятничный намаз.

Это возмутило Руслана Бекназарова и его единомышленников. Он считает, что депутат выступила против совершения религиозных обрядов.

Стоит отметить, что Ирина Карамушкина не выступала против совершения пятничной молитвы. Она призывала чиновников соблюдать трудовую дисциплину.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45043/
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