Священнослужители в сговоре с милиционерами отдают 15-летних замуж

Священнослужители Кыргызстана в сговоре с милиционерами отдают
Религия давно вмешалась в дела государства. В регионах муниципальные служащие не знают, что Кыргызстан — светское государство.Ирина Карамушкина
«Многие законы блокируются, о них не знают. Такое ощущение, что МСУ созданы только для проведения выборов. Несовершеннолетних девушек продолжают выдавать замуж, несмотря на то, что действует уголовная ответственность. Священнослужители в сговоре с правоохранительными органами», — сказала Ирина Карамушкина.
Она возмущена, что в пятницу после 12.00 все кабинеты закрыты, никто не работает.
«В конце концов, чиновники получают зарплату из бюджета, а не от всевышних сил», — сказала депутат.