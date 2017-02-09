Священнослужители в сговоре с милиционерами отдают 15-летних замуж

Священнослужители Кыргызстана в сговоре с милиционерами отдают 15-летних девушек замуж за 30-летних мужчин. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.

Религия давно вмешалась в дела государства. В регионах муниципальные служащие не знают, что Кыргызстан — светское государство. Ирина Карамушкина

«Многие законы блокируются, о них не знают. Такое ощущение, что МСУ созданы только для проведения выборов. Несовершеннолетних девушек продолжают выдавать замуж, несмотря на то, что действует уголовная ответственность. Священнослужители в сговоре с правоохранительными органами», — сказала Ирина Карамушкина.

Она возмущена, что в пятницу после 12.00 все кабинеты закрыты, никто не работает.

«В конце концов, чиновники получают зарплату из бюджета, а не от всевышних сил», — сказала депутат.