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Власть

Священнослужители в сговоре с милиционерами отдают 15-летних замуж

Священнослужители Кыргызстана в сговоре с милиционерами отдают 15-летних девушек замуж за 30-летних мужчин. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.

Религия давно вмешалась в дела государства. В регионах муниципальные служащие не знают, что Кыргызстан — светское государство.

Ирина Карамушкина

«Многие законы блокируются, о них не знают. Такое ощущение, что МСУ созданы только для проведения выборов. Несовершеннолетних девушек продолжают выдавать замуж, несмотря на то, что действует уголовная ответственность. Священнослужители в сговоре с правоохранительными органами», — сказала Ирина Карамушкина.

Она возмущена, что в пятницу после 12.00 все кабинеты закрыты, никто не работает.

«В конце концов, чиновники получают зарплату из бюджета, а не от всевышних сил», — сказала депутат.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44732/
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