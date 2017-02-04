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Центральная Азия

Казахстанских госслужащих проверяют на непристойные фото с корпоративов

Агентство по делам госслужбы Казахстана исследует социальные сети и СМИ на предмет недостойного поведения государственных служащих. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

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«Проводится мониторинг социальных сетей на наличие каких-либо фотографий о праздновании корпоративов, непристойном поведении служащих. В случае наличия таких фактов, публикаций в СМИ о непристойном поведении служащих агентством незамедлительно принимаются меры по проведению проверок», - рассказала на пресс-конференции заместитель председателя агентства Айгуль Шаимова.

В 2016 году, по ее словам, к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований привлекли 200 государственных служащих.

«Вопиющий факт, который был у нас в Бурабайском районе Акмолинской области, когда в нетрезвом состоянии должностные лица высшего звена районного уровня подрались. Одного из них уволили, а двоих понизили в должностях», - добавила Айгуль Шаимова.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/43153/
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