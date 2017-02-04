Спецслужбы Кыргызстана вышли в соцсети. Смешно или страшно?

По обращению депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной Государственный комитет национальной безопасности проверяет посты в социальных сетях на предмет критики президента.

Уже выявили 10 пользователей Facebook, которые негативно отзывались об Алмазбеке Атамбаеве. Подозрения вызвали еще 35 человек. Их личности устанавливаются.

Проверки ГКНБ заинтересовали и депутатов Жогорку Кенеша. Некоторые народные избранники выступили категорически против действий чекистов, назвав их давлением на свободу слова.

Так что же стоит за действиями чекистов? ИА «24.kg» представляет мнения депутатов и гражданских активистов.

Айнуру Алтыбаева, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК:

- Я не могу комментировать полемику между коллегами и представителем президента в парламенте. Могу лишь озвучить свою позицию. Я активный участник соцсетей, у меня там много друзей. Могу сказать, что в последнее время стало много агрессии. Я даже предположила (и сказала об этом на заседании Жогорку Кенеша), что там сидят больные люди, которые пишут что попало. Лезут и в постель, и в личную жизнь. Начинают шельмовать человека за его физические недостатки. Но так быть не должно.

Я выступаю за дифференциацию понятий «критика» и «оскорбление». Да, можно критиковать власть, депутатов, президента. Но это не должно переходить в оскорбления, затрагивать семью, личную жизнь. Я тоже много критикую, но не перехожу на личности.

Конечно, с одной стороны, у ГКНБ много других важных дел. Но они все равно должны смотреть за тем, что пишется в социальных сетях. Ведь там бывают и различные призывы. А это уже касается безопасности страны.

Конечно, ГКНБ не может проверять каждый лайк или комментарий. Это просто невозможно. С другой стороны, соцсети превратились в такую помойку, где каждый пишет, что хочет. Думаю, это вопрос внутренней культуры.

Я вроде и за свободу слова, но и оскорблять кого-то в Сети тоже нельзя. Должна быть какая-то грань.

Мавлян Аскарбеков, гражданский активист:

- Задача ГКНБ - в обеспечении национальной безопасности. Лайки, посты, комментарии на Facebook никоим образом не затрагивают ее. Негативные высказывания в адрес чиновников не могут расцениваться как угроза.

С подачи Ирины Карамушкиной ГКНБ тратит время, деньги и силы на ненужное дело, вместо того чтобы разбираться в приграничных конфликтах, решать вопросы с радикалами и террористами. Они ищут тех, кто критикует президента и распространяет слухи. В итоге комитет опускается на уровень этих слухов.

Темирлан Ормуков, поэт:

- Я сам пострадал от поста в Facebook. 20 сентября написал стих, когда президента Кыргызстана госпитализировали. Спустя два месяца меня вызвали в ГКНБ и признали публикацию как разжигающую межрегиональную рознь. До сих пор не могу получить заключение экспертизы. Пусть я оклеветал президента, пусть я террорист, но заключение дайте на руки!

Более того, я лишь процитировал слова Алмазбека Атамбаева, а не придумал их. Спецслужбы разбираются, дело принято в производство.

Если власти решили контролировать социальные сети, они должны принять соответствующий закон и признать Facebook средством массовой информации. Более того, на все публикации должна быть реакция. Тогда мы будем писать им в соцсетях и перестанем выходить из дома.

Айсулуу Мамашова, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен»:

- Критикуют все органы власти. И президента - как главу государства - в том числе. Теперь выясняется, что ГКНБ ищет пользователей соцсетей, которые критикуют президента. Получается, они вместо решения вопросов государственной важности тратят время на Facebook. Это нерациональное использование времени, у ГКНБ есть более важные задачи.

На мой взгляд, есть вещи, которые ГКНБ должен контролировать. В том числе и в Интернете. Речь о различных пропагандистских сайтах. Например, религиозных экстремистов. Они должны их находить и блокировать, потому что речь о национальной безопасности.

Как они могут отслеживать каждый пост или лайк? Это же надо все время тратить только на это. В ГКНБ заведуют безопасностью государства, а тратят время на поиск тех, кто критикует президента. Они должны заниматься своими прямыми обязанностями.

Молдакун Абдылдаев, полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше:

- Ничего незаконного и криминального в действиях чекистов нет. В стране нет давления на свободу слова. В то же время действует закон о гарантиях деятельности президента. Согласно документу ГКНБ изучает посты кыргызстанцев в социальных сетях.

В статье 4 закона четко прописано, что честь и достоинство президента при распространении нелицеприятных сведений защищает Генеральная прокуратура. Она дает оценку. При этом может передать свои обязанности и права другим госорганам, а также может обращаться в суд для защиты президента. Обращение от депутата Ирины Карамушкиной в ГКНБ с просьбой проверить посты в социальных сетях на предмет критики президента есть. На этом основании ГКНБ изучает, что же пишут кыргызстанцы.