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Техноблог

В Viber появились секретные сообщения

Пользователи Viber теперь могут отправлять секретные сообщения, которые исчезают через заданное время. Об этом пишет «Лайфхакер».

Опытные пользователи знают, что опубликованная в Сети информация никогда и никуда не исчезает. Стоит написать какую-то глупость или опубликовать двусмысленное фото, как это тут же всплывает в общем доступе.

Создатели Viber решили обмануть это правило. В новой версии программы появились самоуничтожающиеся фото- и видеосообщения, которые исчезают через заданное отправителем время. 

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Для отправки секретной фотографии или ролика необходимо выбрать его в своей галерее или создать с помощью камеры. После надо нажать на кнопку с изображением часов и выбрать одно из предустановленных значений таймера: 1, 3, 7 или 10 секунд. Именно столько проживет файл на устройстве получателя после просмотра.

Некоторые вещи лучше держать при себе. Но если так сильно хочется ими поделиться, то используйте новую функцию Viber. Она дает надежду, что о ваших секретах узнает только один человек, а не весь Интернет.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44300/
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