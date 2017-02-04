18:31
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Техноблог

Viber запустил бесплатные звонки в «запрещенные» Трампом страны

Популярный мессенджер Viber предложил пользователям бесплатно звонить в страны, жителям которых ограничили въезд в США указом президента Дональда Трампа. Речь об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане, пишет The Next Web.

«Мы объединяем людей, и не важно, откуда они. Звоните на любые стационарные и мобильные номера бесплатно», - говорится в официальном сообщении Viber, опубликованном в Twitter.

Решение об ограничении въезда в США для граждан некоторых стран является временным и продлится 90 дней. Кроме того, на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в Соединенных Штатах. Эти указы Дональда Трампа вызвали протесты в разных городах страны.

С критикой указов выступили известные интернет-деятели, включая основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. Один из руководителей корпорации Google Сергей Брин, выходец из СССР, принял участие в митинге протеста.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44207/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
В Viber появились секретные сообщения
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
О&nbsp;новой афере в&nbsp;WhatsApp предупредили специалисты О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе