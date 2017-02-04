Эксперты определили основные угрозы в Интернете в 2017 году

Специалисты компании ESET опубликовали прогноз о тенденциях в сфере информационной безопасности, которые окажут влияние на Интернет в 2017 году.

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Как отмечается, ожидается рост ущерба от киберугроз – программ-вымогателей, DDoS и атак на устройства Интернета вещей. По словам специалиста по безопасности ESET Стивена Кобба, есть вероятность синтеза угроз – например, появления вымогателей, блокирующих «умные» устройства и требующих выкуп за восстановление доступа.

Исследователь ESET Дениз Джусто Билич предупреждает о росте числа мобильных угроз в 2017 году. В 2015-м злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, в 2016-м – около 300. В 2017 году число новых Android-угроз возрастет до 400 в месяц. Для сравнения: для iOS появляется не больше двух угроз ежемесячно.

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Число уязвимостей популярных программных продуктов продолжит снижаться после рекорда 2014 года (7 тысяч 946). Так, в 2016 году зафиксировано 6 тысяч 435 уязвимостей. Но, как отмечает исследователь ESET Лукаш Паус, статистика не дает полной картины, поскольку. Например, в конце октября 2016 года критические уязвимости составляли 40 процентов всех найденных.

Эксперты ESET считают, что в 2017 году многие хакеры сосредоточат усилия на атаках на критическую инфраструктуру. Как следствие, можно ожидать новых законодательных инициатив в разных странах мира, нацеленных на усиление защиты.