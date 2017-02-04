Эксперты определили основные угрозы в Интернете в 2017 году

Специалисты компании ESET опубликовали прогноз о тенденциях в сфере информационной безопасности, которые окажут влияние на Интернет в 2017 году.
Как отмечается, ожидается рост ущерба от киберугроз – программ-вымогателей, DDoS и атак на устройства Интернета вещей. По словам специалиста по безопасности ESET Стивена Кобба, есть вероятность синтеза угроз – например, появления вымогателей, блокирующих «умные» устройства и требующих выкуп за восстановление доступа.
Исследователь ESET Дениз Джусто Билич предупреждает о росте числа мобильных угроз в 2017 году. В 2015-м злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, в 2016-м – около 300. В 2017 году число новых Android-угроз возрастет до 400 в месяц. Для сравнения: для iOS появляется не больше двух угроз ежемесячно.
Эксперты ESET считают, что в 2017 году многие хакеры сосредоточат усилия на атаках на критическую инфраструктуру. Как следствие, можно ожидать новых законодательных инициатив в разных странах мира, нацеленных на усиление защиты.