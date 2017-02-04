Эксперты: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру ноутбука изолентой

В результате опроса 2200 респондентов выяснилось, что 20 процентов российских интернет-пользователей заклеивают изолентой веб-камеру своего ноутбука. Об этом сообщила антивирусная компания ESET.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос «Могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?».

Больше трети опрошенных в талантах киберпреступников не сомневается – 39 процентов ответили «Конечно, на то они и хакеры».

Еще 20 процентов участников опроса ESET косвенно подтверждают серьезность угрозы. Эти респонденты во избежание хакерских атак уже заклеили камеры изолентой.

Еще 18 процентов респондентов не отрицают, что хакеры способны получить удаленный доступ к веб-камере, но уверены в эффективности своего антивирусного ПО.

А 13 процентов опрошенных беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а «простым смертным» бояться нечего. Еще 10 процентов респондентов вообще не верят сообщениям о взломе веб-камер – по их мнению, это выдумки.

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По сравнению с прошлогодним опросом, вера в способности хакеров уменьшилась. В 2015 году 52 процента респондентов были убеждены, что их камеру могут взломать, а 17 процентов заклеивали ее изолентой. Еще 12 процентов респондентов сомневались, что их веб-камера может заинтересовать хакеров, 11 процентов полностью доверяли антивирусной программе, а 8 процентов были убеждены, что подобный взлом – выдумка.

Как отмечают специалисты, есть несколько доказанных случаев вторжения в частную жизнь пользователей через веб-камеру ноутбуков.

Если вы желаете защитить свою приватность, обратите внимание на следующие моменты: