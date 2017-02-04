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Техноблог

Казахстанские провайдеры снизили цену на поставку Интернета в Кыргызстан

ОАО «Кыргызтелеком» договорилось с поставщиками Интернета на снижение цены. Об этом ИА «24.kg» сообщили в совете директоров компании.

По словам председателя Бекзата Усенканова, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил всем ведомствам принять меры по урегулированию вопроса повышения цены в 2-3 раза и вернуть их на уровень июля 2016 года ($13,85 за Мбит).

Прежнего главу компании Эмиля Ешеналиева отстранили от должности в связи с возбуждением уголовного дела по факту незаконного заключения «Кыргызтелекомом» договоров на покупку канала доступа к Интернету.

Установлено, что председатель правления ОАО заключил заведомо невыгодные договоры на основании односторонних требований иностранных компаний о повышении стоимости оказываемых услуг доступа к Интернету до $30 за Мбит.

Через 10 дней после назначения Нурлан Мадаминов провел переговоры с поставщиками Интернета и добился понижения цен до $13 за Мбит. 
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42888/
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