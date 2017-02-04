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В ОАО «Кыргызтелеком» назначили нового председателя

Совет директоров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлана Мадаминова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

Нурлан Мадаминов возглавлял дочернюю компанию ОАО - «Сергек».

Прежнего главу компании Эмиля Ешеналиева отстранили от должности в связи с возбуждением уголовного дела по факту незаконного заключения «Кыргызтелекомом» договоров на покупку канала доступа к Интернету.

Установлено, что председатель правления ОАО Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодные договоры на основании односторонних требований иностранных компаний о повышении стоимости оказываемых услуг доступа к Интернету.
Ссылка: http://24.kg/kadry/42092/
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