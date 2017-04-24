11:16
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Спорт

Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием

Боец из Кыргызстана Дастан Шаршеев рассказал подробности скандального боя с его участием.

«Я участвовал в чемпионате мира — «Кубке Татнефти» в Казани. Моим соперником был двукратный чемпион мира Антон Калинин. В третьем раунде я отправил его в нокдаун. А по правилам этого ЧМ тот, кто отправляет в нокдаун, выигрывает весь бой. Далее был экстрараунд — я выиграл его «в одни ворота». Но, к сожалению, победу мне не дали, — отметил Дастан Шаршеев. — Потом вызвали полицию. Допрашивали, оказывали психологическое давление».

«Это всемирный, авторитетный турнир, где дерутся лучшие бойцы. Мне было так стыдно! Это для них позорище. Но я отстоял свои честь и достоинство, не сдавался до конца. Пришлось уйти с этого турнира. Подали апелляцию. Не знаю, рассмотрят ли ее», — сказал он ИА «24.kg».

«Мы должны показывать, что бойцы не просто приезжают сюда драться, а с уважением относятся к своему сопернику и своим зрителям. Это тоже очень важно. Каждый боец должен держать под контролем свои эмоции. В противном случае здесь будет бардак», — сказал в интервью, опубликованном на канале турнира на YouTube, главный судья соревнований Василий Аптукаев.

Напомним, по итогам боя, не согласившись с решением судей, Дастан Шаршеев отказался уходить с ринга. Тогда рефери пригрозил ему депортацией.
Ссылка: http://24.kg/sport/50272/
просмотров: 1521
Версия для печати
Материалы по теме
Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Популярные новости
Бойцу из&nbsp;Кыргызстана судья на&nbsp;турнире в&nbsp;России угрожал депортацией Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Как сборная Кыргызстана по&nbsp;кикбоксингу готовится к&nbsp;чемпионату Азии Как сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;тайскому боксу в&nbsp;Бангкоке Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
&laquo;Дордой&raquo; проиграл туркменскому &laquo;Алтын Асыру&raquo; на&nbsp;Кубке АФК по&nbsp;футболу «Дордой» проиграл туркменскому «Алтын Асыру» на Кубке АФК по футболу
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!