Подполковника милиции Уларова убили на почве ревности

Подполковника милиции Таира Уларова убили на почве ревности. Об этом сообщило УВД города Оша.

Отмечено, что сотрудники милиции задержали четверых подозреваемых в совершении преступления — супругов, их сына, брата жены. Они ранее судимы.

Основной причиной убийства стала ревность. Подробности пока не разглашают.

В последнее время Таир Уларов работал комендантом здания отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД. Его тело обнаружили 23 марта с многочисленными колотыми ранами в области затылка.