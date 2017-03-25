Подполковника милиции Уларова убили на почве ревности

Подполковника милиции Таира Уларова убили на почве ревности. Об этом сообщило УВД города Оша.
Отмечено, что сотрудники милиции задержали четверых подозреваемых в совершении преступления — супругов, их сына, брата жены. Они ранее судимы.
Основной причиной убийства стала ревность. Подробности пока не разглашают.
В последнее время Таир Уларов работал комендантом здания отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД. Его тело обнаружили 23 марта с многочисленными колотыми ранами в области затылка.