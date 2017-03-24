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Происшествия

Подполковника милиции убили в городе Ош

В городе Оше убили подполковника милиции Таира Уларова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Ошской области Кыргызстана.

По их данным, последнее время Таир Уларов работал комендантом здания отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД. Его тело обнаружили накануне.

«Причиной смерти стали многочисленные колотые раны в области затылка. Создана оперативно-следственная группа. Проводятся необходимые мероприятия и прорабатываются версии», — сказали в УВД региона.

В милиции добавили: пока не исключается, что преступление могли совершить как на бытовой почве, так и в связи с профессиональной деятельностью подполковника.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47851/
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