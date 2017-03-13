МВД Кыргызстана взяло на контроль расследование избиения Леонида Тузова

Руководство МВД Кыргызстана лично контролирует раскрытие преступления, совершенного в отношении Леонида Тузова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сегодня в 11.42 в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что совершено нападение на Леонида Тузова, проживающего в Ленинском районе столицы.

Как сообщил пострадавший, утром в квартиру постучалась женщина средних лет. Она сказала, что беременна, и попросилась в туалет. Гражданин Тузов впустил злоумышленницу, следом за которой в квартиру ворвалась ее подельница. Женщины связали ветерана и завладели крупной суммой денег, боевыми и государственными наградами ветерана. Позже потерпевшему удалось освободиться, выйти на улицу и позвать на помощь.

В настоящий момент следственным отделом УВД Ленинского района проводятся необходимые процессуальные действия для возбуждения уголовного дела. Предварительно, факт квалифицируется по статье 168 УК КР («Разбой»).