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Происшествия

МВД Кыргызстана взяло на контроль расследование избиения Леонида Тузова

Руководство МВД Кыргызстана лично контролирует раскрытие преступления, совершенного в отношении Леонида Тузова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сегодня в 11.42 в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что совершено нападение на Леонида Тузова, проживающего в Ленинском районе столицы.

Как сообщил пострадавший, утром в квартиру постучалась женщина средних лет. Она сказала, что беременна, и попросилась в туалет. Гражданин Тузов впустил злоумышленницу, следом за которой в квартиру ворвалась ее подельница. Женщины связали ветерана и завладели крупной суммой денег, боевыми и государственными наградами ветерана. Позже потерпевшему удалось освободиться, выйти на улицу и позвать на помощь.

В настоящий момент следственным отделом УВД Ленинского района проводятся необходимые процессуальные действия для возбуждения уголовного дела. Предварительно, факт квалифицируется по статье 168 УК КР («Разбой»).

Для выявления следов преступления, установления свидетелей и очевидцев, задержания злоумышленников по «горячим следам» следственно-оперативная группа территориального УВД провела многочасовую работу на месте происшествия. Известны приметы преступниц, составлены словесные портреты, ведется широкомасштабная оперативная работа. Раскрытие преступления взято под личный контроль руководством МВД КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47106/
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