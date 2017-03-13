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Происшествия

В Бишкеке ограблен и избит Леонид Тузов

В Бишкеке ограблен и избит старейший преподаватель Кыргызского национального университета Леонид Тузов. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД Бишкека.

Отмечается, что опергруппа до сих пор находится на месте происшествия.

По сообщениям СМИ, сегодня около 10.00 в его квартиру, что в легендарном «профессорском» доме у КНУ, постучалась молодая женщина азиатской внешности. Заявила, что беременна, и попросилась в туалет.

Ничего не подозревая, он ее впустил. Вслед за ней зашла еще одна молодая женщина. Они связали Тузова, избили и забрали награды, деньги.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47075/
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