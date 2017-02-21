Эксперты назвали причину крушения «Боинга-747» в Кыргызстане

Ресурс AirDisaster, специализирующийся на освещении авиапроисшествий в странах бывшего СССР, опубликовал данные о турецком транспортном самолете
Эксперты отмечают, что посадка лайнера планировалась в аэропорту «Манас» для дозаправки. При этом заход на посадку осуществлялся ночью в сложных метеоусловиях. Это переохлажденный туман, горизонтальная видимость
На сайте представлены данные о возможных причинах крушения самолета. Эксперты утверждают, что при заходе на посадку экипаж не контролировал высоты по удалению. Это привело к пролету точки входа в траекторию, по которой лайнер должен снижаться для посадки. Эта траектория называется глиссадой.
Нахождение указателя отклонения от глиссады на основном индикаторе полетных данных (Primary Flight Display) в крайнем нижнем положении экипаж не принял во внимание. Торец ВПП пройден на высоте, значительно превышающей расчетную. Командир озвучил решение об уходе на второй круг на высоте
В процессе ухода на второй круг самолет в 900 метрах после пролета выходного торца взлетно-посадочной полосы и в 60 метрах правее ее оси произвел посадку на грунт.
Затем, отделившись от земли и столкнувшись с бетонным ограждением аэропорта,
Сайт не оглашает источник данных. В то же время официальных опровержений представленной информации от Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который и расследует крушение турецкого самолета, не было.