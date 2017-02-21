Эксперты назвали причину крушения «Боинга-747» в Кыргызстане

Ресурс AirDisaster, специализирующийся на освещении авиапроисшествий в странах бывшего СССР, опубликовал данные о турецком транспортном самолете «Боинг-747» и назвал возможную причину его крушения близ столицы Кыргызстана.

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Эксперты отмечают, что посадка лайнера планировалась в аэропорту «Манас» для дозаправки. При этом заход на посадку осуществлялся ночью в сложных метеоусловиях. Это переохлажденный туман, горизонтальная видимость 100 метров , видимость на взлетно-посадочной полосе 350- 400 метров , высота облачности — 50 метров .

На сайте представлены данные о возможных причинах крушения самолета. Эксперты утверждают, что при заходе на посадку экипаж не контролировал высоты по удалению. Это привело к пролету точки входа в траекторию, по которой лайнер должен снижаться для посадки. Эта траектория называется глиссадой.

Экипаж пролетел точку входа в глиссаду на 200 метров выше установленной схемой захода на посадку на скорости 370 километров в час в режиме захвата курсового радиомаяка и с активированным режимом захвата глиссады.

выше установленной схемой захода на посадку на скорости в час в режиме захвата курсового радиомаяка и с активированным режимом захвата глиссады. Так как пролет точки входа в глиссаду был значительно выше, ее захвата не произошло, и самолет перешел в режим выдерживания высоты на высоте чуть более 1 километра над уровнем моря.

над уровнем моря. На удалении 1,5 километра от торца взлетно-посадочной полосы произошел захват ложной глиссады с кратковременной (около 1 секунды) активацией режима захвата глиссады.

от торца полосы произошел захват ложной глиссады с кратковременной (около 1 секунды) активацией режима захвата глиссады. Самолет в автоматическом режиме начал снижаться параллельно расчетной глиссаде.

Нахождение указателя отклонения от глиссады на основном индикаторе полетных данных (Primary Flight Display) в крайнем нижнем положении экипаж не принял во внимание. Торец ВПП пройден на высоте, значительно превышающей расчетную. Командир озвучил решение об уходе на второй круг на высоте 30 метров из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами. Однако режим ухода на второй круг активировали только на высоте 16 метров , говорится в сообщении.

В процессе ухода на второй круг самолет в 900 метрах после пролета выходного торца взлетно-посадочной полосы и в 60 метрах правее ее оси произвел посадку на грунт.

Затем, отделившись от земли и столкнувшись с бетонным ограждением аэропорта, «Боинг-747» выкатился на территорию дачного поселка Дачи СУ, разрушился и сгорел.

Сайт не оглашает источник данных. В то же время официальных опровержений представленной информации от Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который и расследует крушение турецкого самолета, не было.