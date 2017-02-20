Крушение «Боинга-747». Правительство Кыргызстана определило сумму ущерба

Правительство Кыргызстана определило сумму ущерба, который нанесен в результате крушения грузового «Боинга-747» близ аэропорта »Манас». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что Кыргызстан направил официальное письмо турецкой стороне с указанием суммы материального ущерба. Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сегодня посетил село Дачи Су, которое пострадало в результате катастрофы.

По подсчетам Кыргызстана, сумма материального ущерба составляет 195 миллионов сомов.

«Турецкая сторона изначально готова была предоставить необходимую помощь и изучить наше письмо. Кроме того, они готовы взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двоих детей, оставшихся без попечения родителей, с одобрения их ближайших родственников», — рассказал первый вице-премьер-министр .

Он отметил, что правительство ведет всю необходимую работу для обеспечения пострадавших жильем, и призвал людей не идти на поводу тех, кто предлагает юридические услуги для получения компенсаций.