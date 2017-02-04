Лицо парламента: вместо полемики базарные разборки

Депутаты шестого созыва начали работу с взаимных упреков и оскорблений. Вместо рассмотрения важных законопроектов они выясняют отношения. Тон задал лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. Он упрекнул коллег и партнеров по коалиции в отсутствии консолидации и раболепии перед президентским аппаратом. Но в перебранки вступают не только депутаты, но и министры, и представители ЦИК. ИА «24.kg» решило обратиться к респондентам с вопросом: есть ли шанс обучить политических небожителей этикету?

Манас Султанов, вице-президент Международной федерации конного спорта:

- Я думаю, что они слишком вежливо друг с другом разговаривают. Пусть отстаивают свою точку зрения хоть на кулаках. Хороший пример был в Монголии. Те договорились, что лучше драться в стенах парламента, чем стравливать народ на улице. По-моему, политики и культура, политики и этикет - понятия несовместимые в нашем мире.

Для нас хуже, когда они дружно и культурно договорятся и поднимут цену за свет на 300 процентов. Кстати, на базаре люди торгуют, и все вежливые: восточный базар - это культура, не сравнить с парламентом.

Аликбек Джекшенкулов, бывший глава МИД КР:

- К сожалению, сегодня на политическом олимпе происходят нелицеприятные события, обливание грязью, личные оскорбления стали визитной карточкой нынешней властной элиты. Оголтелый популизм и стремление дискредитировать все и вся кроме себя любимого становятся модными и характерными для кыргызской политики. Уровень политической культуры, этики чиновников упал, как говорится, ниже плинтуса. Вы задаете очень хороший и актуальный вопрос. Есть известное сталинское выражение «кадры решают все». Нужна новая элита, новые кадры, новая система подготовки чиновников. Страна нуждается в кардинальном обновлении кадровой политики.

Сомневаюсь, что сейчас возможно обучить этикету некоторых представителей правящей элиты и привить им политическую культуру. В международной практике есть примеры, когда высшие чиновники проходят ежегодное обучение и слушают лекции по актуальным вопросам политики, экономики, культуры, ораторского искусства, протокола и этики. Так что ничего не надо придумывать. Государство само должно обучать чиновников, включая депутатов и членов правительства.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат фракции «Ата Мекен»:

- Подавать пример должны в первую очередь лидеры. Я говорю не только о главах фракций или министрах, но и о высшем руководстве страны. Лидеры должны служить примером. А у нас плохой пример заразителен. Это доказал мэр Оша, когда сказал, что тот, кто против президента, того пусть Бог накажет. Так что, культура поведения – сугубо личное качество, характеризующее человека. Если ты невоспитанный, хамоватый, то никогда не сможешь вести себя в обществе как подобает. Культура поведения не определяется только умением правильно орудовать ножом и вилкой.

Гульнара Торалиева, директор Бишкекской школы по связям с общественностью:

- Уровень политической культуры в стране крайне низок. Во-первых, это связано с тем, что многие политики убеждены, что скандальность, брутальность, эпатаж являются основой их популярности. Но, извините, они же не артисты, они политики, а главный смысл политики - улучшать жизнь граждан, людей, доверивших им принятие решений. Поэтому они должны служить ролевой моделью, образцом для подражания. Должны демонстрировать вежливость, интеллигентность, способность принимать правильные решения.

У нас же политики или намеренно, или от недостатка воспитания вводят людей в заблуждение, навязывают неправильные модели поведения - склочность, лень и тому подобное. Но некоторых уже не сделать воспитанными и конструктивными. Они недопили рыбий жир в детстве, не дочитали сказок.

А некоторые охотно учатся публичным выступлениям, общению со СМИ и коллегами. Это навыки коммуникации, им можно научиться. Главное - быть открытым к советам. Наши политики в большинстве своем закрыты. Также уровень политической культуры повысило бы обучение политиков концепциям (причем базовым) демократии, ее основным элементам. И, конечно, журналисты, гражданское общество должны активнее обсуждать и при надобности подвергать порицанию поведение политиков.

Дмитрий Орлов, эксперт:

- Хорошо, что наши депутаты не дерутся скамьями, как в парламенте Нигерии. У той хоть нефть есть. К чему это я? У Нигерии есть деньги на новые скамьи, а вот если бы наши депутаты били друг друга креслами, то расходы на содержание Жогорку Кенеша повысились бы существенно.

А если серьезно, то говорят так: язык дан политику для того, чтобы он скрывал свои мысли. Безусловно, можно вести себя как в детском саду сколько угодно. Но потом пусть уважаемые депутаты не жалуются, что народ выступает против них, а журналисты пишут только о скандалах и очень мало о принимаемых законах. Что поделать, если наш парламент зачастую выглядит как одно сплошное недоразумение?

Умение вести полемику, не прибегая к ругани, кулакам и мебели - великое искусство, овладеть которым дано не каждому. Можно, конечно, списать все на некие «болезни роста» парламентаризма. Но мы уже во втором избирательном цикле по новой Конституции, а депутаты повторяют ошибки прежнего ЖК: шума много, а толку нет.

Что же касается механизмов того, как обучить чиновников политическому этикету, возникает вопрос: а чем в парламенте занимается Комитет по этике и регламенту? Разве не в его обязанность входит следить за порядком в ЖК? Если нет, зачем тогда комитет нужен? Давайте упраздним его, а всем депутатам раздадим камчи или бейсбольные биты. Глядишь, желающих друг на друга покричать поубавилось бы.

Азиза Абдирасулова, представитель Коалиции против пыток в КР:

- Необходимость обучать политиков вести споры цивилизованно, а не превращать дискуссию в препирательство, есть. Но насколько они обучаемые - другой вопрос. В парламенте есть комитет, занимающийся вопросами этики, но что-то я не помню, чтобы какой-нибудь нардеп, вышедший за рамки, получил хотя бы порицание.

Айнура Усупбекова, исполнительный директор Ассоциации «Таза шайлоо»:

- Ситуация на политическом олимпе напоминает «кто кого утопит и как самому остаться в живых». В этом случае принципы системы госуправления и этические нормы играют наименьшую роль. К сожалению, мы видим, что шестой созыв Жогорку Кенеша в агонии. Его члены не знают, зачем они пришли и как управлять государством. Не могут определиться, «кто в доме хозяин», де-юре и де-факто. Пришло время нам, гражданам, включить жесткие контрольные функции и потребовать от госорганов отчета. Тогда, возможно, каждый займется своим делом, чтобы страна не ушла под откос.