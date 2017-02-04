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Парламент

Омурбек Текебаев призвал СДПК к объединению

«Никто не должен приглашать депутатов в кабинеты и оказывать давление, мы не слуги», - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Это замечание он сделал, обращаясь к лидеру фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыту Торобаеву. «Все знают, что он является сыном депутата легендарного парламента Эргеша Торобаева. Я бы хотел сказать, что иногда сыны превосходят своих отцов, и мы все должны быть достойны своих родителей, быть не хуже тех, кто заседал в том самом «легендарном» парламенте», - заметил Омурбек Текебаев.

Лидер «Ата Мекена», который, как известно, сам заседает уже шестой созыв подряд, призвал коллег не допускать, чтобы «их вызывали в кабинеты и оказывали давление». «Мы не чьи-то слуги, а народные представители. Сегодня развитие страны идет по Конституции, и как бы нас не обсмеивали - всем шести фракциям ЖК надо объединиться. Ни для кого уже не секрет, что партией СДПК сегодня управляют Фарид Ниязов и Сапар Исаков. А ведь эта партия для меня не чужая, из-за них нас арестовывали. Мы должны объединиться, чтобы сохранить нашу страну», - заключил Омурбек Текебаев.
Ссылка: http://24.kg/parlament/36370/
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